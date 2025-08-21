Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 21 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 073 530 (+830) осіб;
  • танків – 11 120 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 157 (+5);
  • артилерійських систем – 31 789 (+41);
  • РСЗВ – 1 471 (+1);
  • засобів ППО – 1 209 (+1);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 469 (+315);
  • крилатих ракет – 3 565 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 316 (+114);
  • спеціальної техніки – 3 944 (+1).

втрати ворога на 21 серпня

Втрати ворога на 21 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ворог втрачає техніку на фронті: останні новини

  • Українські оператори дронів знищили російський потяг з паливом на Запоріжжі, підпаливши цистерни за допомогою дронів. Цей удар порушив російське залізничне сполучення на окупованій території.

  • У ніч проти 19 серпня дрони СБУ уразили цілі на двох складах боєприпасів росіян. Ворог мав серйозні втрати у Білокуракиному на тимчасово окупованій Луганщині. Дрони щонайменше 7 разів влучили по боєприпасах.

  • Напередодні в Криму Сили оборони знищили РЛС "Каста-2Е2", яка базувалася в районі Хуторок. Також українські дрони завдали удару по російському танку Т-90M "Прорив", системі БМ-21 "Град" та інших військових об'єктах.