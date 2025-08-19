Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

Що відомо про знищення складів боєприпасів ворога?

Далекобійні дрони СБУ знищили 2 склади боєприпасів військ Росії у Білокуракиному на тимчасово окупованій Луганщині.

Вказується, що це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу,

– повідомили в СБУ.

Так підкреслили, що СБУ продовжує системні удари в тил противника, аби знизити наступальні можливості ворожої армії.

Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає українським захисникам, які стримують штурми російської армії.

"Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", – наголосили в СБУ.