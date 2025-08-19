Про це пише 24 Канал з посиланням на віео 65 ОМБр ЗСУ.

Дивіться також Ще 890 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 19 серпня

Що відомо про знищення російського потяга на Запоріжжі?

Сили оборони 19 липня влучили дронами по російському потягу на Запорізькому напрямку, в результаті чого той згорів. Підрозділ операторів БпЛА "Роніні", що належить до 65 ОМБр, підпалили цистерни з паливом для окупантів.

Військові на землі спочатку зупинили рухомий склад із паливом на тимчасово окупованій території, а оператори дронів влучно їх підпалили.

Роботу виконано спеціалізованими засобами, що розраховані на влучання на більші дистанції.

Як українські дрони підпалили ворожий потяг: дивіться відео

Які наслідки удару останніх ударів по ворогу з дронів?

Дрони знищили російське залізничне сполучення через окуповану територію Запорізької області. Під ударом якраз опинився потяг окупантів. Для цього бійці провели унікальну операцію між Урожайним і Токмаком. За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка російська армія знає, що БпЛА ведуть полювання на їхню залізницю, тому тепер перевозять паливо автомобілями. Однак окупантам ніяк не вдасться приховати своє переміщення на території України.

До слова, у тимчасово окупованому Криму дрони знищили дорогу РЛС "Каста-2Е2. Вона була розташована на своїй позиції, однак її помітили українські дрони та завдали нищівного удару. Внаслідок цього радіолокаційна система згоріла.