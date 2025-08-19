Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Які наслідки удару по залізниці?
Згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони України здійснили унікальну операцію, внаслідок якого знищено російське залізничне сполучення через територію тимчасово окупованої частини Запорізької області.
За словами Андрющенка, це сталося в районі між Урожайним та Токмаком.
Знищення вантажного потягу з цистернами. Нічого живого не залишилось. Хто там питав, чому р*сня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат. Не вдалось,
– написав він.
Інші подібні атаки
- Нещодавно атакували важливу залізничну станцію "Ліски" у Воронезькій області Росії. Унаслідок удару було порушено рух залізничного транспорту та зірвано постачання боєприпасів і особового складу окупаційної армії.
- Також на початку серпня дрони, ймовірно, уразили залізницю у Волгоградській області, ціллю став важливий вузол у Фролово. Повідомляли, що через це у технічній будівлі станції спалахнула пожежа, на коліях обмежували рух.
- Крім того, наприкінці липня через атаку дронів постраждала залізнична інфраструктура у Сальську, що у Ростовській області. У ЦПД уточнювали, що там розташований логістичний хаб для перекидання важливих вантажів на фронт.