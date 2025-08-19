Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Какие последствия удара по железной дороге?

Согласно обнародованной информации, Силы обороны Украины осуществили уникальную операцию, в результате которого уничтожено российское железнодорожное сообщение через территорию временно оккупированной части Запорожской области.

По словам Андрющенко, это произошло в районе между Урожайным и Токмаком.

Уничтожение грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось. Кто там спрашивал, почему р*сня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь. Не удалось,

– написал он.

