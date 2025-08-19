Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Смотрите также Удар по военной логистике врага: агенты "Атеш" устроили диверсию на российской железной дороге
Какие последствия удара по железной дороге?
Согласно обнародованной информации, Силы обороны Украины осуществили уникальную операцию, в результате которого уничтожено российское железнодорожное сообщение через территорию временно оккупированной части Запорожской области.
По словам Андрющенко, это произошло в районе между Урожайным и Токмаком.
Уничтожение грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось. Кто там спрашивал, почему р*сня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь. Не удалось,
– написал он.
Другие подобные атаки
- Недавно атаковали важную железнодорожную станцию "Лиски" в Воронежской области России. В результате удара было нарушено движение железнодорожного транспорта и сорвано снабжение боеприпасов и личного состава оккупационной армии.
- Также в начале августа дроны, вероятно, поразили железную дорогу в Волгоградской области, целью стал важный узел во Фролово. Сообщали, что из-за этого в техническом здании станции вспыхнул пожар, на путях ограничивали движение.
- Кроме того, в конце июля из-за атаки дронов пострадала железнодорожная инфраструктура в Сальске, что в Ростовской области. В ЦПД уточняли, что там расположен логистический хаб для переброски важных грузов на фронт.