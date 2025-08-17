Об этом в комментарии 24 Канала сообщили источники в ГУР.
Дроны ГУР совместно с подразделениями ГПСУ атаковали важную железнодорожную станцию "Лиски" в Воронежской области в ночь на 17 августа. В результате удара было нарушено движение железнодорожного транспорта и сорвано снабжение боеприпасов и личного состава оккупационной армии.
