Про це в коментарі 24 Каналу повідомили джерела у ГУР.

Які наслідки удару по станції "Ліски"?

У ніч на 17 серпня було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області.

Операція проводилась у співпраці з підрозділами ДПСУ та іншими складовими Сил Оборони України.

За словами співрозмовника у воєнній розвідці, внаслідок ураження було порушено залізничне сполучення і зупинено рух поїздів через станцію, що призвело до зриву постачання боєприпасів та особового складу російської армії.

У ГУР зазначають, що залізнична станція "Ліски" є важливим логістичним вузлом, через який забезпечується угруповання російських військ на тимчасово окупованій території України.