Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Які наслідки атаки безпілотниками по Воронезькій області?

Жителі Воронезької області повідомляли, що пошкоджень зазнала залізнична станція "Ліски". Губернатор Олександр Гусєв підтвердив атаку безпілотників у регіоні, при цьому не назвав, яку саме станцію було атаковано.

Посадовець зазначив, що, за попередньою інформацією, поранення нібито зазнав монтер колії залізничної станції, і його вже госпіталізовано до районної лікарні.

Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, затримано рух кількох поїздів. Оперативні служби готуються розпочати відновлення лінії електропередачі. У тому ж районі сталося займання магазину та речового ринку. На місці вже працюють пожежні розрахунки,

– написав Гусєв.

Губернатор Воронезької області також наголосив, що ще в одному муніципалітеті регіону ліквідується загоряння газової труби.

Окрім того, глава російського регіону зазначив, що загроза безпосередньої атаки безпілотниками зберігається у трьох муніципалітетах області. Режим небезпеки атаки БпЛА діє у всій Воронезькій області.

Пізніше губернатор написав, що рух поїздів у регіоні було відновлено.

До слова, у Воронезькій області вночі 17 серпня жителі чули вибухи. Дрони літали над Розсошшю, гучно було і в Борисоглібську.