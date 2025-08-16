Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Чому палає Волгоградський НПЗ?

У Волгограді, що в Росії, 16 серпня зафіксували нове займання на місцевому нафтопереробному заводі. За даними пропагандистських ЗМІ, вогонь виник під час технічних робіт, коли здійснювали скид нафтопродуктів для відновлення пошкоджених резервуарів.

У Волгограді палає НПЗ: дивіться відео

На відео, що опублікували в мережі, видно, як зі сторони нафтопереробного заводу здіймається багато диму.

Довідка. Завод постачає пальне для російських військ і щороку переробляє десятки мільйонів тонн нафти. Обсяги становлять близько 5,6% від загального обсягу переробки в Росії.

Пожежа на НПЗ у Росії: дивіться відео

Нагадаємо, українські Сили оборони нещодавно атакували НПЗ Росії "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". У ніч проти 14 серпня унаслідок удару безпілотників на підприємстві виникла масштабна пожежа. Це стало вже третім ударом по заводу від початку 2025 року.

Раніше повідомлялось, що у Рязанській області Росії стався вибух на заводі "Еластик". Він зруйнував будівлю і спричинив масштабну пожежу. Є багато загиблих та постраждалих.