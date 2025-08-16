Про збільшення кількості постраждалих повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві служби.

Які наслідки вибуху на заводі "Еластик"?

У п'ятницю, 15 серпня, у Рязанські області в Росії вибухнув завод синтетичних волокон "Еластик". Він стався у пороховому цеху. На опублікованих кадрах місцевих видно було масштабну пожежу.

Оперативний штаб регіону повідомив, що кількість загиблих зросла до 11 людей. Ще 130 – поранені.

На місці події запровадили режим надзвичайної ситуації, в'їзд на територію заводу заборонили. Впродовж ночі рятувальники знайшли під завалами тіла трьох жертв.

За попередніми даними, пороховий цех підприємства зруйнований повністю. ЗМІ зазначають, що завод спеціалізується на виробництві промислової вибухівки, зокрема з продуктів утилізації боєприпасів.

До слова, на аварію у Рязанській області відреагував також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, в цеху на момент вибуху перебувало близько 50 росіян. Вони могли працювати на ВПК ворога.

Днями Сили оборони України атакували російський порт "Оля" в Астраханській області. Там під вогонь потрапило судно "Порт Оля-4", який транспортував запчастини для "Шахедів" та інші боєприпаси.