З'явився супутниковий знімок наслідків вибуху на цьому російському пороховому заводі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Dnipro Osint.

Дивіться також Горів 5 діб: на Новошахтинському НПЗ у Росії знищено шість резервуарів

Як виглядає "Еластік" зараз?

Повідомлялося, що у результаті вибуху на "Еластіку" було втрачено приблизно 300 тонн пороху для артилерійських снарядів, а також 600 одиниць 152-мм снарядів.

Де розташований "Еластік": дивіться на карті

На опублікованому 26 серпня супутниковому знімку видно, наскільки масштабними є наслідки вибуху.

Завод "Еластік" після вибуху / Фото Dnipro Osint

Схоже, пороховий цех "Еластіка" зруйнований повністю. Унаслідок вибуху загинули 11 людей, а 130 – зазнали поранень.

Нагадаємо, що цей завод спеціалізується на виробництві промислової вибухівки, зокрема з продуктів утилізації боєприпасів.

"Еластік" вибухає не вперше