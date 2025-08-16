Об увеличении количества пострадавших сообщает 24 Канал со ссылкой на местные службы.

Смотрите также Пошло на дно: в сети опубликовали фото российского судна "Порт Оля-4"

Какие последствия взрыва на заводе "Эластик"?

В пятницу, 15 августа, в Рязанской области в России взорвался завод синтетических волокон "Эластик". Он произошел в пороховом цехе. На опубликованных кадрах местных видно было масштабный пожар.

Оперативный штаб региона сообщил, что количество погибших возросло до 11 человек. Еще 130 – ранены.

Первые минуты после разрушительного взрыва: смотрите видео

На месте происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации, въезд на территорию завода запретили. В течение ночи спасатели нашли под завалами тела трех жертв.

По предварительным данным, пороховой цех предприятия разрушен полностью. СМИ отмечают, что завод специализируется на производстве промышленной взрывчатки, в частности из продуктов утилизации боеприпасов.

К слову, на аварию в Рязанской области отреагировал также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, в цехе на момент взрыва находилось около 50 россиян. Они могли работать на ВПК врага.

На днях Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области. Там под огонь попало судно "Порт Оля-4", который транспортировал запчасти для "Шахедов" и другие боеприпасы.