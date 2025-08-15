Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно о взрыве в Рязанской области?
По данным российского МЧС, в результате взрыва на заводе "Эластик" погибли 5 человек, еще около 20 получили ранения.
РосСМИ сообщают, что на месте происшествия сейчас находятся пожарные, которые продолжают тушить пламя в цехе, а также разбирать завалы и искать людей. К тому же на место выехал и губернатор Рязанской области.
По словам самих местных жителей, от порохового цеха вследствие взрыва практически ничего не осталось.
Инцидент в Рязанской области России прокомментировал также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Пороховой завод в Рязанской области взорвался. Там в цехе находилось около 50 россиян, которые работали на ВПК России. Странное что-то произошло такое,
– написал он.
Справка. Завод синтетических волокон "Эластик" был зарегистрирован в 2000 году. По данным ЕГРЮЛ, предприятие специализировалось на производстве оружия и боеприпасов.
