Что известно о взрыве в Рязанской области?

По данным российского МЧС, в результате взрыва на заводе "Эластик" погибли 5 человек, еще около 20 получили ранения.

РосСМИ сообщают, что на месте происшествия сейчас находятся пожарные, которые продолжают тушить пламя в цехе, а также разбирать завалы и искать людей. К тому же на место выехал и губернатор Рязанской области.

По словам самих местных жителей, от порохового цеха вследствие взрыва практически ничего не осталось.

Инцидент в Рязанской области России прокомментировал также руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Пороховой завод в Рязанской области взорвался. Там в цехе находилось около 50 россиян, которые работали на ВПК России. Странное что-то произошло такое,

Справка. Завод синтетических волокон "Эластик" был зарегистрирован в 2000 году. По данным ЕГРЮЛ, предприятие специализировалось на производстве оружия и боеприпасов.

