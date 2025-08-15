После этого там возник пожар, есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Поражен порт "Оля" в Астраханской области: под ударом судно с "Шахедами" и боеприпасами

Какие последствия попадания БПЛА в Курске?

Российский РЭБ отклонил БПЛА с курса и навел его на девятиэтажный дом. Но российские власти традиционно не хотят признавать свои ошибки или же просто устроили очередную провокацию перед встречей Путина и Трампа.

Произошло попадание в железнодорожном районе Курска. Огонь охватил 4 верхних этажа. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе.

Осторожно, нецензурная лексика! Пожар после попадания в Курске: смотрите видео

Погибла 45-летняя женщина.

Еще 10 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Среди них – ребенок 2010 года рождения.

Последствия попадания в Курске / Фото росСМИ

Подлежит ли дом ремонту, будут устанавливать. А пока жильцов дома временно разместили в соседней школе и дали обещание заплатить за утраченное имущество.

К слову, накануне россияне жаловались об атаках "украинских" FPV-дронов в Белгороде и Ростове-на-Дону. Они якобы ударили по гражданскому авто и жилому дому.

Кроме того, в Белгороде по многоэтажке 12 июля также попал неизвестный дрон.