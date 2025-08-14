Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы. Накануне саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже оккупанты устроили циничную провокацию в Белгороде.

Читайте также Спецборт из Москвы уже прибыл на Аляску, – Flightradar24

Провокация России в Белгороде накануне саммита с США

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что якобы "украинский" FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, ранив трех мирных жителей, а авто загорелось.

При этом мониторинговые Telegram-каналы отмечают, что от позиций ВСУ до Белгорода около 40 километров, а FPV-дрон на такое расстояние не способен.

На опубликованном видео видно детонацию дрона, но отсутствуют крыло или силуэт большого БпЛА. Несмотря на систему "Безопасный город" с многочисленными камерами, материал опубликован только с одной камеры.

Провокация перед саммитом: смотреть видео

Почти одновременно с Белгородом взрывы зафиксировали в Ростове-на-Дону. Там дрон якобы попал в жилой дом, а российские средства радиоэлектронной борьбы перенаправили беспилотник в сторону жилого района. Перед этим на территории Ростовской области объявили ракетную опасность, заявив о возможном ударе крылатыми ракетами Storm Shadow.