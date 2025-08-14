Про це розповідає 24 Канал з посиланням на моніторингові Telegram-канали. Напередодні саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі окупанти влаштували цинічну провокацію у Бєлгороді.

Провокація Росії у Бєлгороді напередодні саміту з США

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що нібито "український" FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, поранивши трьох мирних жителів, а авто загорілося.

При цьому моніторингові Telegram-канали відзначають, що від позицій ЗСУ до Бєлгорода близько 40 кілометрів, а FPV-дрон на таку відстань не здатний.

На опублікованому відео видно детонацію дрона, але відсутні крило або силует великого БпЛА. Попри систему "Безпечне місто" з численними камерами, матеріал опубліковано лише з однієї камери.

Провокація перед самітом: дивитися відео

Майже одночасно з Бєлгородом вибухи зафіксували у Ростові-на-Дону. Там дрон нібито влучив у житловий будинок, а російські засоби радіоелектронної боротьби перенаправили безпілотник у бік житлового району. Перед цим на території Ростовської області оголосили ракетну небезпеку, заявивши про можливий удар крилатими ракетами Storm Shadow.