Почему пылает Волгоградский НПЗ?

В Волгограде, что в России, 16 августа зафиксировали новое возгорание на местном нефтеперерабатывающем заводе. По данным пропагандистских СМИ, огонь возник во время технических работ, когда осуществляли сброс нефтепродуктов для восстановления поврежденных резервуаров.

В Волгограде пылает НПЗ: смотрите видео

На видео, что опубликовали в сети, видно, как со стороны нефтеперерабатывающего завода поднимается много дыма.

Справка. Завод поставляет топливо для российских войск и ежегодно перерабатывает десятки миллионов тонн нефти. Объемы составляют около 5,6% от общего объема переработки в России.

Пожар на НПЗ в России: смотрите видео

Напомним, украинские Силы обороны недавно атаковали НПЗ России "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". В ночь на 14 августа в результате удара беспилотников на предприятии возник масштабный пожар. Это стало уже третьим ударом по заводу с начала 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области России произошел взрыв на заводе "Эластик". Он разрушил здание и вызвал масштабный пожар. Есть много погибших и пострадавших.