24 Канал показывает, где на карте расположен атакованный Волгоград и завод с мощностью переработки 14 миллионов тонн нефти в год.

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Где расположен Волгоград

Волгоградская область расположена более чем в 300 километрах от границы с Украиной. Именно такой путь преодолели украинские дроны ночью 31 января, чтобы атаковать очередной НПЗ, который обеспечивает российскую армию топливом.

Сам Волгоград довольно большой российский город с населением более 1 миллиона жителей, а его площадь почти 860 квадратных километров.

От него до Москвы – 500 километров напрямую.

Где расположен Волгоград: смотрите на карте

Огромный нефтеперерабатывающий завод расположен в южной части города. Его площадь занимает несколько квадратных километров.

Где расположен НПЗ в Волгограде: смотрите на карте

Предприятие окружено промышленной зоной – рядом разместилась, в частности, большая нефтебаза и теплоэлектростанция.