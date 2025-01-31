24 Канал показывает, где на карте расположен атакованный Волгоград и завод с мощностью переработки 14 миллионов тонн нефти в год.
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Где расположен Волгоград
Волгоградская область расположена более чем в 300 километрах от границы с Украиной. Именно такой путь преодолели украинские дроны ночью 31 января, чтобы атаковать очередной НПЗ, который обеспечивает российскую армию топливом.
Сам Волгоград довольно большой российский город с населением более 1 миллиона жителей, а его площадь почти 860 квадратных километров.
От него до Москвы – 500 километров напрямую.
Где расположен Волгоград: смотрите на карте
Огромный нефтеперерабатывающий завод расположен в южной части города. Его площадь занимает несколько квадратных километров.
Где расположен НПЗ в Волгограде: смотрите на карте
Предприятие окружено промышленной зоной – рядом разместилась, в частности, большая нефтебаза и теплоэлектростанция.