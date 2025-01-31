Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно о взрывах на Волгоградском НПЗ

Андрей Коваленко рассказал, что ночью был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в России.

Его проектная мощность переработки составляет около 14 миллионов тонн нефти в год, что делает его шестым по величине НПЗ в России,

– указывает он.

Глава Центра противодействия дезинформации указывает, что на заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

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Российские власти официально подтвердили, что на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар, однако традиционно заверили, что это из-за "падения обломков" – возгорание якобы ликвидировали.

Заметим, утром в минобороны России отчитались, что в течение ночи силами ПВО было якобы перехвачено и уничтожено 49 БПЛА. Над Волгоградской областью "сбили" 8 беспилотников.