На местном нефтеперерабатывающем заводе особенно тревожно. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака дронов на Волгоград 31 января: что известно

Об атаке БПЛА на российские территории стало известно ночью 31 января. Сообщения о взрывах, работу противовоздушной обороны и пролеты дронов поступали с Воронежской области, из Ростовской и Волгоградской.

Относительно последнего российские телеграммы и очевидцы писали, что в самом Волгограде дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". Местные жители жаловались на взрывы и звуки стрельбы в районе НПЗ в Красноармейском районе.

Атака БПЛА на Волгоград: смотрите видео очевидцев

Вероятно, говорится о предприятии "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Это крупнейший производитель нефтепродуктов в так называемом "Южном федеральном округе" России мощностью почти 15 миллионов тонн.

Где расположен завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка": смотрите на карте

Последствия атаки пока не известны. Взрывы начали раздаваться около 3 часов ночи. Официальной информации от местных властей пока не было.

Интересно, что 15 января под утро в Волгоградской области на НПЗ "Лукойл" произошел пожар. Но тогда власти утверждали, что возгорание произошло из-за "внутренних причин".