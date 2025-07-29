Подробнее о значении атаки рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Речь идет о логистическом хабе оккупантов.

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Что известно об атаке на Сальск?

По словам Коваленко, под атакой оказались российские железная дорога и определенная ресурсная база.

В частности, в Сальске расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

Железная дорога – это артерия войны. Без логистики скорость действий армии России на фронте тормозится,

– подытожил глава ЦПД.

Пожар в Сальске 29 июля: смотрите видео

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К слову, накануне местные жители жаловались на характерные для БПЛА звуки и по меньшей мере 4 – 5 взрывов. В железной дороге заявили о нарушении работы контактной сети на станции, а впоследствии – о возобновлении движения по временной схеме в обход атакованного участка.

Напомним, 28 июля в Нижегородской области России произошел пожар на территории 210-го военного учебного центра в Кстово. На объекте проводят подготовку военнослужащих по инженерным специальностям – саперов, понтонеров, специалистов по маскировке, минно-взрывному делу и другим направлениям.