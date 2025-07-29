Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу РЖД.

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Какие последствия атаки на Сальск?

В РЖД сообщили, что 29 июля в 02:00 якобы в результате падения обломков БпЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области.

В результате атаки на Сальск также произошло возгорание в составе грузового поезда. Для тушения пожара был направлен пожарный поезд.

Пожар на станции Сальск / Фото росСМИ

Также сообщается о повреждении остекления в двух вагонах пассажирского поезда №59, следовавшего по маршруту Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов,

– сообщили в РЖД.

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В то же время глава Сальского района Владимир Березовский сообщил о "попадании в две цистерны и локомотив". Он также назвал фейковой информацию об эвакуации из города, которая распространяется в сети.

Кроме того, "Федеральная пассажирская компания" заявила, что из-за ситуации на станции в Сальске задерживаются девять поездов.