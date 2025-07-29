Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу РЖД.

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Які наслідки атаки на Сальськ?

В РЖД повідомили, що о 29 липня о 02:00 нібито внаслідок падіння уламків БпЛА порушено роботу контактної мережі на станції Сальськ у Ростовській області.

Внаслідок атаки на Сальськ також сталося загоряння у складі вантажного поїзда. Для гасіння пожежі було направлено пожежний потяг.

Пожежа на станції Сальськ / Фото росЗМІ

Також повідомляється про пошкодження скління у двох вагонах пасажирського поїзда №59, що прямував за маршрутом Новокузнецьк – Кисловодськ. Пасажирів евакуювали, постраждалих немає.

Рух поїздів через станцію Сальськ призупинено. Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу затримки пасажирських поїздів,

– повідомили в РЖД.

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Водночас голова Сальського району Володимир Березовський повідомив про "влучання у дві цистерни і локомотив". Він також назвав фейковою інформацію про евакуацію з міста, яка поширюється в мережі.

Крім того, "Федеральна пасажирська компанія" заявила, що через ситуацію на станції в Сальську затримуються дев’ять поїздів.