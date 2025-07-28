Речь идет о воинской части №64120. 24 Канал показывает на карте, где расположен город.

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Где находится Кстово?

О пожаре в районе Приволжского местные паблики сообщили после 16:30. На видео видно большой столб дыма, поднимающийся над городом.

Где находится Кстово: смотрите на карте

Позже стало известно, что горит 210-й военный учебный центр, где проходят подготовку и переподготовку военнослужащие по инженерным специальностям – саперы, понтонеры, специалисты по маскировке, минно-взрывного дела и других направлений.



Где расположен 210-й военный учебный центр / Фото Exilenova+

Напомним, недавно партизаны уничтожили башню связи в Рязанской области, обслуживающую Приоркский завод цветных металлов. Предприятие выплавляет золотые слитки – важный ресурс военной машины Владимира Путина. Об инциденте сообщило движение сопротивления "Свобода России" 25 июля.