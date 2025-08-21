Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 21 августа?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 073 530 (+830) человек;
  • танков – 11 120 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 157 (+5);
  • артиллерийских систем – 31 789 (+41);
  • РСЗО – 1 471 (+1);
  • средств ПВО – 1 209 (+1);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 469 (+315);
  • крылатых ракет – 3 565 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 316 (+114);
  • специальной техники – 3 944 (+1).

потери врага на 21 августа

Потери врага на 21 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг теряет технику на фронте: последние новости

  • Украинские операторы дронов уничтожили российский поезд с топливом на Запорожье, подожгли цистерны с помощью дронов. Этот удар нарушил российское железнодорожное сообщение на оккупированной территории.

  • В ночь на 19 августа дроны СБУ поразили цели на двух складах боеприпасов россиян. Враг имел серьезные потери в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Дроны по меньшей мере 7 раз попали по боеприпасам.

  • Накануне в Крыму Силы обороны уничтожили РЛС "Каста-2Е2", которая базировалась в районе Хуторок. Также украинские дроны нанесли удар по российскому танку Т-90M "Прорыв", системе БМ-21 "Град" и других военных объектах.