Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 21 августа?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 073 530 (+830) человек;
- танков – 11 120 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 157 (+5);
- артиллерийских систем – 31 789 (+41);
- РСЗО – 1 471 (+1);
- средств ПВО – 1 209 (+1);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 469 (+315);
- крылатых ракет – 3 565 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 316 (+114);
- специальной техники – 3 944 (+1).
Потери врага на 21 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг теряет технику на фронте: последние новости
Украинские операторы дронов уничтожили российский поезд с топливом на Запорожье, подожгли цистерны с помощью дронов. Этот удар нарушил российское железнодорожное сообщение на оккупированной территории.
В ночь на 19 августа дроны СБУ поразили цели на двух складах боеприпасов россиян. Враг имел серьезные потери в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Дроны по меньшей мере 7 раз попали по боеприпасам.
Накануне в Крыму Силы обороны уничтожили РЛС "Каста-2Е2", которая базировалась в районе Хуторок. Также украинские дроны нанесли удар по российскому танку Т-90M "Прорыв", системе БМ-21 "Град" и других военных объектах.