Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно об атаке на Новошахтинский НПЗ 21 августа?

После полуночи российские СМИ написали об ударе по НПЗ в Новошахтинске. В сети сообщают, что прогремели по меньшей мере 5 взрывов. Вспыхнул пожар.

Телеграмм-каналы пишут, что нефтеперерабатывающий завод вроде бы "обороняли" 2 системы ПВО "Панцирь" и 1 "Тор". Впрочем, не помогло.

В сети уже распространили видео с места событий. На обнародованных кадрах сильный пожар и столб густого дыма. У оккупантов снова "подгорает".

Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ: смотрите видео

Тем временем местные жители не сдерживают своих эмоций от увиденного.

Что говорят россияне о "хлопках" на НПЗ: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика 18+)

Что известно о Новошахтинском НПЗ?

Нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности России. Обеспечивает поступление дизельного топлива и авиакеросина для оккупационной армии. Эти виды топлива являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин, а также авиации.

Близость НПЗ к границе с Украиной делает его важным для российской логистики войны.

Топливные добавки, смазочные материалы и другие продукты, которые производит это предприятие, могут использоваться как в гражданском секторе, так и в военной промышленности.

В 2024 году НПЗ, по разным оценкам, переработал от 3 миллионов тонн нефти. В общем может перерабатывать 7,5 миллионов тонн, но работать на полную ему мешали атаки.



Источник: руководитель ЦПД Андрей Коваленко

Последствия атаки дронов 21 августа / Фото из сети

Важно! Украина пока не подтверждала атаку на Новошатинский НПЗ в ночь на 21 августа.

Новошахтинский НПЗ на карте:

Что известно о предыдущих атаках на Новошахтинский НПЗ: коротко главное