Без этой установки нефтеперерабатывающий завод уже не может работать, потому что именно там происходит главный технологический процесс. Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил 24 Каналу, что в атаке была использована ракета украинского производства "Нептун".

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"Эта атака отличалась тем, что в ней был использован "Нептун". Потому что когда упоминается, что силами и средствами Военно-морских сил Украины, и говорится о поражении какого-то объекта в глубине суши, то единственным кандидатом является "Нептун", который, кстати, давно уже бьет по наземным целям, о дальнобойной версии которого уже говорят официально и публично", – сказал он.

Этот объект надо поражать постоянно

Олег Катков отметил, что Новошахтинский НПЗ уже не впервые подвергается атаке. Это очень важный объект для российских оккупантов, поэтому такие удары должны быть прежде всего регулярными.

Для врага этот НПЗ очень важен, потому что он расположен в тылу его главной группировки на Донбассе, восточной части Украины. Именно поэтому его надо постоянно поражать. Потому что как только он поражен, враг его пытается восстановить, возобновляет работу и сразу надо наносить новый удар,

– подчеркнул он.

Как предположил главный редактор Defense Express, это могла быть атака зенитно-ракетного комплекса, чтобы уже создать коридор, в который полетят дроны. Или наоборот – дроны могли быть использованы как условно ложные цели, взять на себя максимальное количество вражеских ракет, и тогда на фоне того, что враг исчерпал возможности ПВО, уже залетал "Нептун".