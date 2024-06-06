На заводе вспыхнул масштабный пожар, а россияне начали жаловаться, что "взорвали НПЗ". Где на карте расположен Новошахтинский НЗП, который ночью атаковали дроны, – показывает 24 Канал.

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Где расположен Новошахтинский НПЗ

Ночью 6 июня на Новошахтинском НПЗ прогремели мощные взрывы. Производство расположено в Ростовской области, примерно в 60 километрах к северу от Ростова-на-Дону.

Новошахтинский НПЗ расположен всего в 7 километрах от украинской границы в Донецкой области. Впрочем, эти территории с 2014 года находятся под оккупацией российских военных.

Стоит отметить, что Новошахтинский НПЗ – единственное предприятие, которое работает в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. К слову, Новошахтинский НПЗ – крупнейший поставщик нефтепродуктов на Юге России. По приблизительным данным, в 2020 году завод получил доход в 115,8 миллиарда рублей.

С начала полномасштабного вторжения нефтепродукты с Новошахтинского НПЗ обеспечивают потребности российских оккупантов.

Новшахтинский НПЗ в Ростовской области: смотрите на карте

К слову, губернатор Ростовской области подтвердил атаку дронов на НПЗ. Он сообщил, что как следствие – вспыхнул пожар, который теперь пытаются ликвидировать российские спасатели.

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Новошахтинский НПЗ атаковали и раньше