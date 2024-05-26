Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он подчеркнул, что сейчас Штаты приняли военную помощь для Украины.

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"Они опасались даже не за НПЗ, а за нефтепровод, где две американские компании прокачивают нефть. Дали оружие, дали помощь. Украина теперь может сказать: "Американские компании будут теперь качать нефть. Мы гарантируем то, что это будет неприкосновенным. Все, что касается российских компаний – это нас не касается", – сказал он.

Нужно продолжать удары

Тарас Загородний отметил, что 17 мая украинские беспилотники атаковали морской торговый порт в Новороссийске. Там, в частности, пострадал мазутный терминал. Россияне не используют мазут у себя, а в основном продают на экспорт.

Поэтому бить, бить, еще раз бить. Несмотря на эти все советы и весь этот бред о том, что повлияет это на цену на нефть. Не повлияет это никак на цену на нефть. А если повлияет, то не так значительно, как нам рассказывают,

– подчеркнул он.

Можно повлиять на Китай

По словам политолога, удары украинских беспилотников по НПЗ могут повлиять не только на США, но и на другие государства. В частности, на Китай. Ведь может прилететь в компрессор, который качает нефть.

Например, по "Силе Сибири" или в Уренгой. Это может повлиять, потому что четко заявит китайским коллегам, что разрешение на прокачку газа и нефти тоже надо просить уже в Киеве. Это вопрос нашего выживания. И так называемые мирные предложения и помощь России, которую они предоставляют, нас не устраивают,

– добавил Загородний.

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