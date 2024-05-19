Почти каждую ночь на территории страны – агрессорки горят нефтебазы и НПЗ, которые враг использует для обеспечения оккупационной армии в Украине. В сети показали кадры впечатляющих последствий одного из таких ночных “прилетов”. Тогда под ударом оказался Краснодарский край.
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Успешная работа ГУР
В ночь на 17 мая украинские дроны, по сообщению источников 24 Канала, проделали доброе дело. Так, беспилотники ГУР атаковали Новороссийск, а именно морской торговый порт. Согласно спутниковым снимкам, в результате атаки повреждения получил по меньшей мере один резервуар на территории компании ОАО "ИПП", занимающейся перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и масла.
Последствия "хлопка" в Новороссийске: смотрите видео
Отметим, что ранее росСМИ сообщали, что в Новороссийске пострадали по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала. Речь идет о "Новороссийском мазутном терминале" и терминале "Импортпищепром", где БПЛА поразили два резервуара с топливом. Также прилеты состоялись на нефтебазе Газпрома в поселке Кирилловка и нефтебазе "Грушевая балка", которая принадлежит Транснефти.
Напомним, что одновременно взрывы раздавались и в Туапсе. Там дроны СБУ ударили по местному НПЗ. Тогда же россияне в Крыму жаловались на массированную атаку дронов на оккупированный полуостров.
Атака на Россию 19 мая: что известно
- В ночь на 19 мая СБУ ударила дронами по российскому аэродрому "Кущевск". На этом аэродроме дислоцировались десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.
- Также громко атаке подвергся Славянский НПЗ. Руководство завода уже сообщило об остановке его работы.
- ГУР атаковало Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области. Как следствие – поражены три резервуара с горючим.
- Тем временем Военно-морские силы Украины уничтожили российский морской тральщик "Ковровец".