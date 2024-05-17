Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кадры попадания неизвестно дрона также попали на видео, передает 24 Канал.

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В Туапсе несколько "пропущенных"

Утром в Туапсе прогремели мощные взрывы. Как пишут в сети, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Взрывы прогремели во время объявления тревоги – около 06:00. Местные власти заявляют, что Туапсинский НПЗ пытались атаковать 2 дрона, однако "пе-ве-о" якобы ликвидировала БПЛА.

Впрочем, опубликованные в сети кадры наталкивают на мысль, что оккупанты сбивали дроны по нефтеперерабатывающему заводу. Сейчас там вспыхнул пожар, который местные власти называют "локальным возгоранием".

Дроны атаковали НПЗ в Туапсе: смотрите видео

Момент попадания беспилотника также попал на видео. На них видно, как дрон летит в направлении НПЗ, за кадром слышны выстрелы, но беспилотник не сбили.

Дрон атаковал НПЗ в Туапсе: смотрите видео

Традиционно оккупанты заявляют, что пострадавших и разрушений нет. Впрочем, местные власти пока не комментировали атаку на нефтеперерабатывающий завод.