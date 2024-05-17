Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Кадри влучання невідомо дрона також потрапили на відео, передає 24 Канал.

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У Туапсе кілька "пропущених"

Зранку у Туапсе пролунали потужні вибухи. Як пишуть у мережі, дрони атакували нафтопереробний завод.

Вибухи пролунали під час оголошення тривоги – близько о 06:00. Місцева влада заявляє, що Туапсинський НПЗ намагалися атакувати 2 дрони, однак "пе-ве-о" буцімто ліквідувала БпЛА.

Втім, опубліковані у мережі кадри наштовхують на думку, що окупанти збивали дрони нафтопереробним заводом. Нині там спалахнула пожежа, яку місцева влада називає "локальним загорянням".

Дрони атакували НПЗ у Туапсе: дивіться відео