Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Кадри влучання невідомо дрона також потрапили на відео, передає 24 Канал.
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У Туапсе кілька "пропущених"
Зранку у Туапсе пролунали потужні вибухи. Як пишуть у мережі, дрони атакували нафтопереробний завод.
Вибухи пролунали під час оголошення тривоги – близько о 06:00. Місцева влада заявляє, що Туапсинський НПЗ намагалися атакувати 2 дрони, однак "пе-ве-о" буцімто ліквідувала БпЛА.
Втім, опубліковані у мережі кадри наштовхують на думку, що окупанти збивали дрони нафтопереробним заводом. Нині там спалахнула пожежа, яку місцева влада називає "локальним загорянням".
Дрони атакували НПЗ у Туапсе: дивіться відео