Майже щоночі на території країни – агресорки палають нафтобази та НПЗ, які ворог використовує для забезпечення окупаційної армії в Україні. У мережі показали кадри вражаючих наслідків одного із таких нічних "прильотів". Тоді під ударом опинився Краснодарський край.

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Успішна робота ГУР

У ніч проти 17 травня українські дрони, за повідомленням джерел 24 Каналу, проробили добру справу. Так, безпілотники ГУР атакували Новоросійськ, а саме морський торговий порт. Відповідно до супутникових знімків, внаслідок атаки пошкодження зазнав щонайменше один резервуар на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і олії.

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Зазначимо, що раніше росЗМІ повідомляли, що у Новоросійську постраждали щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали. Йдеться про "Новоросійський мазутний термінал" та термінал "Імпортхарчпром", де БпЛА уразили два резервуари з паливом. Також прильоти відбулися на нафтобазі Газпрому в селищі Кирилівка та нафтобазі "Грушова балка", яка належить Транснафті.

Нагадаємо, що одночасно вибухи лунали і в Туапсе. Там дрони СБУ вдарили по місцевому НПЗ. Тоді ж росіяни в Криму жалілися на масовану атаку дронів на окупований півострів.

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