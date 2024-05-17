Зокрема, про вибухи повідомляли телеграм-канали. А ставленик Кремля, так званий губернтор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття масованої атаки на місто.

Дивіться також На Севастополь летіло "багато безпілотників": у місті були проблеми зі світлом

"У Севастополі відбивається атака безпілотних літальних апаратів, використовується стрілецька зброя. Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків громадянській інфраструктурі немає. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації", – повідомляли окупанти.

Також у соціальних мережах йдеться про атаку безпілотників у Балаклаві. Нібито російське "ППО" стріляє по дронах.

Що каже "влада"

Російський загарбник Развожаєв заявив, що нібито знищено десятки БПЛА та понад 5 безекіпажних катерів. Також окупант традиційно запевнив, що ппостраждалих немає.

Водночас зазначив, що є часткове відключення світла. Усе, мовляв, через відключення частини обладнання підстанції "Севастополь", на яку нібито впали уламки збитих БПЛА.

Місцева "влада" також заявила і про скасування занять у всіх школах, закладах середньої освіти та садках

Згодом так званик губернатор Севастополя заявив, що для повного відновлення підстанції потрібно близько доби.

"Поки тривають ремонтні роботи, у Севастополі будуть відключати світло в окремих районах", – повідомив окупант.

Сотні безпілотників

Телеграм-канал "Крымский ветер" писав про вибухи на Корабельній стороні Севастополя.

Крім того, російські телеграм-канали повідомили, що мова навіть не про десятки безпілотників. а сотні.

"Цифру БПЛА, які летіли вночі по Севастополю навіть важко озвучити", – ідеться у повідомленнях російських каналів.

Вибухи в Криму: останні новини

В ніч проти 15 травня по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму було завдано удару. Внаслідок цього було знищено ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів.