Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, місцеві жителі Севастополя кажуть, що у населеному пункті працювала ППО окупантів, передає 24 Канал.
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У Севастополі вночі було неспокійно
Про вибухи у Севастополі телеграм-канали почали повідомляти о 01:38. До цього так званий "губернатор" міста Міхаіл Развожаєв писав, що у місті відбивають атаку безпілотних літальних апаратів, також використовують і стрілецьку зброю.
За даними прихвосня Путіна, у Севастополі уже нібито "кілька об'єктів знищено, а збитків для громадянської інфраструктури – немає".
Водночас місцеві жителі писали, що сирену у Севастополі, щоб оповістити громадян про тривогу, росіяни не вмикали. Також очевидці зазначали, що у небі було "багато дронів", а після вибухів у місті почалися проблеми зі світлом.
У Севастополі люди жалілися про вимкнення світла / Фото з російських телеграм-каналів
Далі стало відомо, що в Балаклаві також зникло світло, хоча на вулиці ліхтарі все ще горіли. Окрім того, світла також не було у частині Балаклави, а й в окремих районах Севастополя.
В Балаклаві теж не було світла / Фото з російських телеграм-каналів
У мережі також писали, що, за попередньою інформацією, метою атаки є і Балаклавська ТЕС. Варто зазначити, що вибухи у Севастополі продовжували лунати й станом на 02:24.
Зрештою так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв розповів, що часткове вимкнення світла пов'язане з відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь". На підстанцію буцімто впали уламки збитих БпЛА.
За даними окупанта, після "відбиття дроноваї атаки" фахівці розпочнуть відновлення енергопостачання.
У Севастополі нещодавно лунали вибухи
- В тимчасово окупованому Севастополі вночі 15 травня також було неспокійно. Тоді дрони атакували аеродром Бельбек поблизу цього кримського міста.
- У російському телеграм-каналі "ASTRA", з посиланням на власні джерела повідомили, що внаслідок атаки у ніч з 14 на 15 травня на військовий аеродром Бельбек було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів.
- Окрім того, журналісти отримали супутникові знімки, як виглядає аеродром після ураження. Таким чином вдалося спростувати тези окупантів про "всі збиті цілі" поблизу летовища.