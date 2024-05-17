На кадрах можна побачити, що росіяни забрехалися, коли писали що нібито відбили атаку на аеродром Бельбек поблизу Севастополя. Журналісти також виявили техніку, яку було уражено на летовищі.

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Як зараз виглядає аеродром Бельбек на супутникових знімках

Журналісти зазначили, що російська служба "Радіо Свобода" отримала доступ до супутникових знімків з сайту Plаnеt.соm, зроблених над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня. На знімках зафіксовано район стоянки літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.

Ступінь їх пошкодження та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно: для порівняння доступний лише знімок за 1 травня, українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків,

– наголосили журналісти.

На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів на аеродромі, де базувалися окупанти.

Як виглядає аеродром Бельбек після ударів / Відео "Радіо Свободи"

Яку техніку вдалося уразити на аеродромі Бельбек 15 травня