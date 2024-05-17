На кадрах можна побачити, що росіяни забрехалися, коли писали що нібито відбили атаку на аеродром Бельбек поблизу Севастополя. Журналісти також виявили техніку, яку було уражено на летовищі.
Дивіться також Після вогняної ночі: окупанти заявили, що Крим атакують морські дрони
Як зараз виглядає аеродром Бельбек на супутникових знімках
Журналісти зазначили, що російська служба "Радіо Свобода" отримала доступ до супутникових знімків з сайту Plаnеt.соm, зроблених над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня. На знімках зафіксовано район стоянки літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.
Ступінь їх пошкодження та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно: для порівняння доступний лише знімок за 1 травня, українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків,
– наголосили журналісти.
На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів на аеродромі, де базувалися окупанти.
Як виглядає аеродром Бельбек після ударів / Відео "Радіо Свободи"
Яку техніку вдалося уразити на аеродромі Бельбек 15 травня
- У російському телеграм-каналі "ASTRA", з посиланням на власні джерела повідомили, що внаслідок атаки у ніч з 14 на 15 травня на військовий аеродром Бельбек у Севастополі було уражено військову техніку окупантів. Внаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів.
- Також постраждали 11 російських військовослужбовців. Всього у Криму за ніч атаки постраждало 13 окупантів, ще 2 могли загинути.
- Відповідно до даних "Крим. Реалії", у Бельбеку дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії та Севастопольський авіарятувальний центр МНС Росії. На цьому летовищі базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та 5 двомісних Су-30М2.
- Окрім того, вдень 16 травня російські загарбники заявили про те, що Крим атакують морські дрони. Їх нібито виявили в західній частині акваторії Чорного моря. Ба більше, окупанти запевнили, що "знищили зі штатного озброєння морської авіації Військово-морського флоту 11 безекіпажних катерів".