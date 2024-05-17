На кадрах можно увидеть, что россияне заврались, когда писали что якобы отбили атаку на аэродром Бельбек вблизи Севастополя. Журналисты также обнаружили технику, которая была поражена в аэропорту.
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Как сейчас выглядит аэродром Бельбек на спутниковых снимках
Журналисты отметили, что российская служба "Радио Свобода" получила доступ к спутниковым снимкам с сайта Plаnеt.соm, сделанных над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая. На снимках зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.
Степень их повреждения и количество поврежденных самолетов точно определить сложно: для сравнения доступен только снимок за 1 мая, украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов,
– отметили журналисты.
На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов на аэродроме, где базировались оккупанты.
Как выглядит аэродром Бельбек после ударов / Видео "Радио Свободы"
Какую технику удалось поразить на аэродроме Бельбек 15 мая
- В российском телеграмм-канале "ASTRA", со ссылкой на собственные источники сообщили, что в результате атаки в ночь с 14 на 15 мая на военный аэродром Бельбек в Севастополе была поражена военная техника оккупантов. В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов.
- Также пострадали 11 российских военнослужащих. Всего в Крыму за ночь атаки пострадало 13 оккупантов, еще 2 могли погибнуть.
- Согласно данным "Крым. Реалии", в Бельбеке дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России и Севастопольский авиаспасательный центр МЧС России. На этом аэродроме базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и 5 двухместных Су-30М2.
- Кроме того, днем 16 мая российские захватчики заявили, что якобы Крым атакуют морские дроны. Их якобы обнаружили в западной части акватории Черного моря. Более того, оккупанты заверили, что "уничтожили из штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота 11 безэкипажных катеров".