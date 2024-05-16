Об "успешных" результатах работы сообщили в российских телеграмм-каналах со ссылкой на их министерство обороны. Детали о заявлениях оккупантов, читайте в материале 24 Канала.
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Что заявили оккупанты
Не успели еще оккупанты отойти от "огненных" событий ночью, как уже сообщили о новой атаке. Собственно, днем 16 мая российские захватчики заявили о том, что Крым атакуют морские дроны. В частности, министерство обороны России заявило, что они обнаружили в западной части акватории Черного моря украинские безэкипажные катера, которые двигались в направлении Крыма.
Более того, они заверили, что уничтожили из штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота 11 безэкипажных катеров.
"Огненная" ночь в Крыму: основное
- Во временно оккупированном Крыму вечером, 15 мая, было довольно шумно. Так, в Севастополе сообщали о взрывах.
- Телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере 12 ракетах в направлении полуострова, в результате чего даже закрыли Крымский мост. Уже в 22:49 первый взрыв прогремел в Севастополе, через несколько минут прогремели повторные.
- Известно, что по меньшей мере 6 взрывов слышали в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
- Ночью 16 мая российское минобороны сообщило о "применении американских оперативно-тактических ракет ATACMS" по объектам во временно оккупированном Крыму. И, мол, ПВО аж 5 оперативно-тактических ракет уничтожило.