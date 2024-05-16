Накануне местные мониторинговые каналы сообщали о воздушных целях в направлении временно оккупированного полуострова. По данным пропагандистских СМИ, там громко, передает 24 Канал.

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В Крыму взрывы раздаются в сразу нескольких городах

Телеграм-каналы сообщали по меньшей мере 12 ракетах в направлении полуострова, в результате чего даже закрыли Крымский мост. Уже в 22:49 первый взрыв раздался в Севастополе, через несколько минут прогремели повторные.

Оккупанты уже успели заявить, что продолжается работа российского "пе-ве-о". В то же время громкий взрыв слышали и в Джанкой. Без сюрпризов не осталось и в Евпатории, по данным телеграм-канала "Крымский ветер", об этом сообщают местные жители.

Согласно обнародованной украинскими мониторинговыми каналам информации, раздаются взрывы и в Симферополе, а именно – у аэродрома "Гвардейское".

В Симферополе слышали громкие взрывы: смотрите видео

В частности, по меньшей мере, 6 взрывов слышали в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.

В Крыму этой ночью громко: смотрите видео

Вражеские мониторинговые каналы анонсируют вторую волну ракет в направлении временно оккупированного полуострова.

В то же время отметим, что члены партизанского движения "Атеш" сообщают об успешных прилетах в Крыму. По их другим данным, известно о нескольких военных объектах. Детали пообещали обнародовать со временем.

Обновление по состоянию на 02:00. Российское минобороны сообщило о "применении американских оперативно-тактических ракет ATACMS" по объектам во временно оккупированном Крыму. И, мол, ПВО аж 5 оперативно-тактических ракет уничтожило. Сколько попали – почему-то не сообщили.

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Накануне были взрывы в Бельбеке: коротко