Напередодні місцеві моніторингові канали повідомляли про повітряні цілі у напрямку тимчасово окупованого півострова. Наразі ж, за даними пропагандистських ЗМІ, там гучно, передає 24 Канал.

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У Криму вибухи лунають у відразу кількох містах

Телеграм-канали повідомляли про щонайменше 12 ракет у напрямку півострова, внаслідок чого навіть закрили Кримський міст. Вже о 22:49 перший вибух пролунав у Севастополі, через кілька хвилин прогриміли повторні.

Окупанти уже встигли заявити, що триває робота російської "пе-ве-о". Водночас гучний вибух чули й в Джанкой. Без сюрпризів не залишились і у Євпаторії, за даними телеграм-каналу "Крымский ветер", про це повідомляють місцеві мешканці.

Згідно з оприлюдненою українськими моніторинговими канали інформацією, лунають вибухи й у Сімферополі, а саме - біля аеродрому "Гвардійське". Зокрема, щонайменше 6 вибухів чули в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі.