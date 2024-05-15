Окупанти жаліються, що для атаки на Крим українці використали західну зброю, а саме ракети ATACMS.

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Заграва над Бельбеком

Як повідомляють моніторингові канали, вибухи на військовому аеродромі росіян під Севастополем пролунали незадовго до другої години ночі. Потім протягом 15 хвилин відбувалася детонація. За годину після ракетної атаки на Бельбеку утворилося щонайменше три осередки вогнищ на місці злітної смуги та стоянки літаків. Про це засвідчили поширені у мережі супутникові знімки.

Де розташований Бельбек у Криму: дивіться на карті

Зазначимо, що вночі вибухи прогриміли також і в Євпаторії, і в Бахчисарайському районі. Це відбувалося десь вже після другої години ночі.

Бельбек – законна ціль для українських ударів

Нагадаємо, що авіабаза Бельбек розташована на території Севастополя, впритул до мікрорайону Любимівка. До 2014 року це був міжнародний аеропорт, а після окупації він припинив обслуговувати цивільну авіацію.

На початку квітня, відповідно до супутникових знімків, на цьому летовищі перебувало чимало ворожих суднів. Йдеться про 30 російських літаків та гелікоптерів. Серед них – 10 Су-27/30, чотири МіГ-31, шість МіГ-29, три Л-39, чотири Мі-8, два Ка-27/29, один Су-25. Крім того, на авіабазі розташовано приблизно 15 ангарів, де можуть бути приховані ворожі борти. Зазначимо, що окупанти регулярно обстрілюють Україну ракетами з літаків над акваторією Чорного моря.

Варто зауважити, що летовище Бельбек не вперше, і припускаємо, що не востаннє, опиняється під ударом. Так, наприкінці січня під Севастополем знову було гучно. Командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на скоре повернення української 204 бригади тактичної авіації до Криму і показав кадри прильоту по Бельбеку. Тоді самі окупанти визнали втрату щонайменше трьох літаків.