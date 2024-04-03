Про це повідомили у телеграм-каналі "Кримський вітер". Там супроводжують допис супутниковими знімками.
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Ворожа авіація на аеродромі "Бельбек"
Про те, що на аеродромі Бельбек є ворожі боти свідчать супутникові знімки. Їх зробили 31 березня.
Так, аналітики нарахували:
- 10 Су-27/30,
- чотири МіГ-31,
- шість МіГ-29,
- три Л-39,
- чотири Мі-8,
- два Ка-27/29,
- один Су-25.
Крім цього, там зазначили, що на території аеродрому розташовано приблизно 15 ангарів, де можуть бути приховані ворожі борти.
Зауважимо, що російські окупаційні війська регулярно обстрілюють підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого Криму, зокрема застосовуючи авіацію.
Над Севастополем збили Су-27: в чому особливість
- У мережі 28 березня почали поширювати відео, на якому російський Су-27 загорівся в повітрі та впав на землю. Дмитро Плетенчук підтвердив, що цей літак належав саме Росії та що його знищили самі росіяни.
- "У них була тривога, була бойова готовність. Тут спрацював людський – який ми називаємо "нелюдський" щодо росіян – фактор… Була підвищена боєготовність, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий", – пояснив спікер.
- Речник Військово-морських сил зазначив, що пілота винищувача врятували, але сам літак було "фактично знищено".