Про це повідомили у телеграм-каналі "Кримський вітер". Там супроводжують допис супутниковими знімками.

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Ворожа авіація на аеродромі "Бельбек"

Про те, що на аеродромі Бельбек є ворожі боти свідчать супутникові знімки. Їх зробили 31 березня.

Так, аналітики нарахували:

10 Су-27/30,

чотири МіГ-31,

шість МіГ-29,

три Л-39,

чотири Мі-8,

два Ка-27/29,

один Су-25.

Крім цього, там зазначили, що на території аеродрому розташовано приблизно 15 ангарів, де можуть бути приховані ворожі борти.

Зауважимо, що російські окупаційні війська регулярно обстрілюють підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого Криму, зокрема застосовуючи авіацію.

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