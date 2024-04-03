Об этом сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер". Там сопровождают сообщение спутниковыми снимками.
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Вражеская авиация на аэродроме Бельбек
О том, что на аэродроме Бельбек есть вражеские боты свидетельствуют спутниковые снимки. Их сделали 31 марта.
Так, аналитики насчитали:
- 10 Су-27/30,
- четыре МиГ-31,
- шесть МиГ-29,
- три Л-39,
- четыре Ми-8,
- два Ка-27/29,
- один Су-25.
Кроме этого, там отметили, что на территории аэродрома расположено примерно 15 ангаров, где могут быть скрыты вражеские борта.
Заметим, что российские оккупационные войска регулярно обстреливают подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного Крыма, в частности применяя авиацию.
Над Севастополем сбили Су-27: в чем особенность
- В сети 28 марта начали распространять видео, на котором российский Су-27 загорелся в воздухе и упал на землю. Дмитрий Плетенчук подтвердил, что этот самолет принадлежал именно России и что его уничтожили сами россияне.
- "У них была тревога, была боевая готовность. Здесь сработал человеческий – который мы называем "нечеловеческий" по отношению к россиянам – фактор... Была повышенная боеготовность, кто-то очень хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой", – пояснил спикер.
- Представитель Военно-морских сил отметил, что пилота истребителя спасли, но сам самолет был "фактически уничтожен".