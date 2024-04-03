Об этом сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер". Там сопровождают сообщение спутниковыми снимками.

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Вражеская авиация на аэродроме Бельбек

О том, что на аэродроме Бельбек есть вражеские боты свидетельствуют спутниковые снимки. Их сделали 31 марта.

Так, аналитики насчитали:

10 Су-27/30,

четыре МиГ-31,

шесть МиГ-29,

три Л-39,

четыре Ми-8,

два Ка-27/29,

один Су-25.

Кроме этого, там отметили, что на территории аэродрома расположено примерно 15 ангаров, где могут быть скрыты вражеские борта.

Заметим, что российские оккупационные войска регулярно обстреливают подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного Крыма, в частности применяя авиацию.

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