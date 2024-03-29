Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что причиной сбития Су-27 является повышенная боеготовность – враг не стал разбираться, чей самолет.

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Сбитие Су-27

В сети 28 марта начали распространять видео, на котором российский Су-27 загорелся в воздухе и упал на землю. Дмитрий Плетенчук подтвердил, что этот самолет принадлежал именно России и что он был уничтожен собственными силами.

У них была тревога, была боевая готовность. Здесь сработал человеческий – который мы называем бесчеловечный по отношению к россиянам – фактор... Была повышенная боеготовность, кто-то очень хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой,

– объяснил он.

Представитель Воздушных Сил отметил, что пилота истребителя спасли, но сам самолет был "фактически уничтожен".

Российский "самолетопад"