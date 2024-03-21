В обед 21 марта в России и в оккупированном Крыму раздаются взрывы. В частности довольно неспокойно и в Таганроге.

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Что происходит в Таганроге

Сообщается, что в обед в Таганроге увидели в небе белые следы, после этого там прогремел взрыв. Сейчас в городе виднеется дым со стороны аэропорта.

Загадочный дым в Таганроге: фото из телеграм-канала Андрющенко

Сначала пропагандисты традиционно заявили о том, что "гарит камыш", однако очень быстро пришла стадия принятия.

Местные жители сообщают, что это упал самолет. Поэтому и загорелась трава. Также они заявили, что на место прибыл вертолет со спасателями.

Других подробностей пока нет.

Однако интересно, что российские паблики примерно в это время заявили о взрывах в Симферопольском районе. Они сообщили, что загадочные "хлопки" фиксировали в селе Каменка. Также там начался пожар.

Враг заявил о работе ПВО на полуострове и традиционно перекрыл Крымский мост.

Важно заметить, что вскоре после этого россияне нанесли удар по Николаеву. Враг атаковал баллистикой, в городе даже не успели объявить воздушную тревогу.

В результате атаки на Николаев есть пострадавшие

Впоследствии стало известно, что в результате удара по Николаеве ранения получили 4 человека. К сожалению, еще 1 человек погиб.

К сожалению, количество жертв еще может возрасти, поскольку поисковые работы еще продолжаются.