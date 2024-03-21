Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты ударили по областному центру 21 марта. К сожалению, есть раненые и погибшие, пишет 24 Канал.

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Что известно о трагических последствиях атаки россиян

4 пострадавших (три женщины, один мужчина). Одна женщина погибла. Поиски еще продолжаются,

– рассказали в ОВА.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил уже в 14:38 21 марта, что они все видят и работают.

Стоит заметить, что в Сенкевич сообщил о громком взрыве в городе ориентировочно в 14:33 21 марта. Тревога продолжалась в регионе с 14:29 по 14:43 21 марта. Только в 14:41 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга на Херсонщине и Николаевщине.