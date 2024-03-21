Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти вдарили по обласному центру 21 березня. На жаль, є поранені та загиблі, пише 24 Канал.

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Що відомо про трагічні наслідки атаки росіян

4 постраждалих (три жінки, один чоловік). Одна жінка загинула. Пошуки ще тривають,

– розповіли в ОВА.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив вже о 14:38 21 березня, що вони все бачать та працюють.

Варто зауважити, що в Сєнкевич повідомив про гучний вибух в місті орієнтовно о 14:33 21 березня. Тривога тривала в регіоні з 14:29 по 14:43 21 березня. Тільки о 14:41 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня на Херсонщині та Миколаївщині.