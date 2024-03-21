Взрывы и применение врагом баллистики подтвердил городской голова Николаева Олег Сенкевич. Предварительно о движении ракет сообщали мониторинговые каналы.

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"Громкий взрыв в городе. Баллистика. Николаевцы, прошу без фото. Информацию предоставим позже", – написал Сенкевич.

В результате атаки есть жертва и пострадавшие

Также прокомментировал атаку глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Видим все. Работаем", – написал он. Впоследствии Ким уточнил, что в результате атаки есть пострадавшие.

"Одна женщина пострадала. Легко", – говорится в сообщении.

Обновление. В результате атаки количество пострадавших возросло до четырех. Кроме того, известно о жертве – погибла женщина. На месте попадания продолжаются поиски. Соответственно, число пострадавших может возрасти.

По данным руководителя ОВА, в результате атаки – 4 пострадавших (три женщины, один мужчина).

Взрывы прогремели до тревоги

В Николаевской, а также Херсонской областях объявляли воздушную тревогу с 14:29 по 14:43. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.

Россияне массированно атаковали Киев ночью

Заметим, что в ночь на 21 марта российские войска атаковали Киев баллистикой. Враг запустил крылатые ракеты с 11 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС, которые находились в Волгодонске и Энгельсе.