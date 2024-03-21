Вибухи та застосування ворогом балістики підтвердив міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич. Попередньо про рух ракет повідомляли моніторингові канали.

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"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", – написав Сєнкевич.

Унаслідок атаки є жертва та постраждалі

Також прокоментував атаку голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Бачимо все. Працюємо", – написав він. Згодом Кім уточнив, що унаслідок атаки є постраждалі.

"Одна жінка постраждала. Легко", – ідеться у повідомленні.

Оновлення. Унаслідок атаки кількість постраждалих зросла до чотирьох. Крім того, відомо про жертву – загинула жінка. На місці влучання тривають пошуки. Відповідно, кількість постраждалих може зрости.

За даними керівника ОВА, унаслідок атаки – 4 постраждалих – три жінки, один чоловік.

Вибухи прогриміли до тривоги

В Миколаївській, а також Херсонській областях оголошували повітряну тривогу з 14:29 по 14:43. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

Росіяни масовано атакували Київ уночі

Зауважимо, що в ніч проти 21 березня російські війська атакували Київ балістикою. Ворог запустив крилаті ракети з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які перебували у Волгодонську та Енгельсі.