Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що причиною збиття Су-27 є підвищена боєготовність – ворог не став розбиратися, чий літак.

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Збиття Су-27

У мережі 28 березня почали поширювати відео, на якому російський Су-27 загорівся в повітрі та впав на землю. Дмитро Плетенчук підтвердив, що цей літак належав саме Росії та що його було знищено власними силами.

У них була тривога, була бойова готовність. Тут спрацював людський – який ми називаємо нелюдський щодо росіян – фактор… Була підвищена боєготовність, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий,

– пояснив він.

Речник Повітряних Сил зазначив, що пілота винищувача врятували, але сам літак було "фактично знищено".

Російський "літакопад"