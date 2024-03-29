Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що причиною збиття Су-27 є підвищена боєготовність – ворог не став розбиратися, чий літак.
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Збиття Су-27
У мережі 28 березня почали поширювати відео, на якому російський Су-27 загорівся в повітрі та впав на землю. Дмитро Плетенчук підтвердив, що цей літак належав саме Росії та що його було знищено власними силами.
У них була тривога, була бойова готовність. Тут спрацював людський – який ми називаємо нелюдський щодо росіян – фактор… Була підвищена боєготовність, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий,
– пояснив він.
Речник Повітряних Сил зазначив, що пілота винищувача врятували, але сам літак було "фактично знищено".
Російський "літакопад"
- По обіді 21 березня у російському Таганрозі чули потужний вибух – після цього з боку аеропорту виднівся чорний дим. Місцеві жителі повідомляли про падіння літака. Туди направили гвинтокрил з рятувальниками.
- Два тижні тому в Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76. Літак "приземлився" неподалік аеродрому "Північний" – там спалахнула пожежа. На борту Іл-76 було щонайменше 12 членів екіпажу. Вони загинули.
- 24 лютого українські розвідники разом з Повітряними силами ЗСУ знищили російський літак А-50. Борт збили над Азовським морем, а упав він у Краснодарському краї Росії. Цікаво, що окупанти не могли дозволити собі визнати атаку українців, тому списували втрату дорогого літака на "френдлі фаєр".